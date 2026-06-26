¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡ÙÂè13ÏÃ¡¢Æ»²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯
¡¡¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥ÈËè½µÆüÍË17»þ30Ê¬～¡¢AT-XËè½µÆüÍË21»þ～¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ -Second Season-¡Ù¤ÎÂè13ÏÃ¡ÖÆ»²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅìµþÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤ÀÄÆ»VS°ð¾ë¼Â¶È¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ê¤ëÀÄÆ»¥Ê¥¤¥ó¤ÏÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ä
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ï¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÂôÂ¼±É½ã¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄÆ»¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÌîµåÉô¤Ç¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¤é¤È¹â¹»Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£FIRST SEASON¡¢SECOND SEASON¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¡ÖactⅡ¡×¤¬2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¡ÖactⅡ¡×Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ -Second Season-¡Ù¤¬2026Ç¯4·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£Âè13ÏÃ¡ÖÆ»²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡À¾ÅìµþÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤ÀÄÆ»VS°ð¾ë¼Â¶È¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ê¤ëÀÄÆ»¥Ê¥¤¥ó¤ÏÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉª¤ÎÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿Àî¾å¤Ï¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÏÓ¤Ë±ê¾É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·è°Õ¤Ë¸æ¹¬¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£