■熊本市中央区黒髪/ 午前7時半

■洲粼湧貴記者「熊本市中央区黒髪に来ています。降り続いた雨で白川の水量が増えているのが確認できます。流れも速いです。」



6月22日から降り続けた熊本県内の雨。26日も未明から全域で大雨となりました。



■川のそばで…

「（川の水が）増えるとドキッとするような恐ろしい感じがある。」



■八代市／午後1時頃

午前1時過ぎにかけ、1時間に48ミリの激しい雨が降った八代市では、冠水したアンダーパスを水しぶきをあげながら通る車が見られました。

■阿蘇市／午前6時半頃

降り始めからの雨量は阿蘇市乙姫で600ミリを超えるなど、大雨に見舞われた県内。



山鹿市では、平年の6月1か月の降水量に匹敵する438.5ミリに達しました。(山鹿市平年6月 449.0ミリ)



■産山村／午前11時半頃

■北迫新太郎カメラマン「民家の裏手にある斜面。連日の大雨の影響で土砂崩れが起きています。」

一時、レベル4土砂災害危険警報が発表された産山村。（26日午後6時現在はレベル2注意報）



崩れた土砂が村道をふさぎ、周辺の道路が25日から全面通行止めとなっています。



■JR熊本駅／午前11時半頃

熊本県内のJRは鹿児島線の荒尾から八代、豊肥線の熊本から大分の中判田、三角線の宇土から三角の全線で始発から運行を見合わせました。

（26日午後6時現在は一部区間で再開）

■玉名市／午前10時頃

熊本地方気象台は、県内の大雨のピークは過ぎたものの、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があるとして、今夜遅くまでは土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。

長引く大雨に続いて台風7号も接近しています。



台風7号は、現在、鹿児島県の奄美大島付近を時速20キロで北東に進んでいます。



熊本県内には26日夜から27日午前中にかけて接近し、一部が強風域に入る見込みです。



現時点で県内に直撃する予想とはなっていませんが、27日も雨が降る所がありそうです。



「雨と風の予想 」26日17時現在では、暖かく湿った空気の影響で、27日の県内はおおむねくもり、もしくは雨の予想となっています。



気象台は26日夜から27日昼前にかけて強風に注意するよう呼びかけています。