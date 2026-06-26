指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、ノイミー）が26日、公式サイトなどで新メンバー追加オーディションの開催を発表した。19年2月の結成後、オーディションを行うのは初めて。応募資格は満12〜24歳の女性で国籍、芸能経験は不問。応募期間は6月26日から7月26日までの1カ月間。

特設サイトも開設され、指原のインタビューや指原とメンバーが会議で赤裸々に語り合う様子も公開された。オーディションの開催の可否は、まず指原と運営チームで話し合った。その後、1人でもやりたくない気持ちのメンバーがいるなら開催しない意向であることをメンバーに伝えた上で、さらに意見を出し合いオーディションの開催が決まった。

指原はインタビューで「『≠ME』は『≠ME』のまま終わっていく、そう思っていたんです。きっとメンバーもファンの皆さんもそうだったはず」と葛藤を明かした。「プロデューサーや運営として考えた時に、アイドルをやりたい子が1人でもアイドルを長く続けられる環境をつくることが私にすべきことだと思いました。『≠ME』という名前が1日でも長くアイドルを続けられる環境をつくりたいという考えに変わったのが、オーディションに前向きでいられるようになったきっかけの1つ」と語った。

指原は未来のオーディション参加者に向け「有名人になりたい子じゃなくて、アイドルになりたい子じゃなくて、『≠ME』になりたい子に会いたいです。理想は」と気持ちを込めた。メンバーも「大切な『≠ME』を守って強くなるために、私たちと進んでくれる愛と勇気を持った方に出会いたい」と呼びかけた。

同グループは、19年2月に誕生。21年4月7日に「超特急 ≠ME行き」デビューした。今年2月には7周年コンサートをKアリーナ横浜で開催。5月から7月にかけてアリーナツアーを実施中で、グループ主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」が日本テレビ系で放送中。今月24日には12枚目シングル「愛くださいませ／ここでファーストキッス」を発売した。昨年10月には海外単独公演も成功させた。「＝LOVE」「≒JOY」は姉妹グループ。