ほっともっと、全国の店長に聞いた『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズのおすすめポイントは?
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月25日、「『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズのおすすめポイント」を発表した。調査は6月18日〜21日、全国「ほっともっと」の店長26名を対象に行われた。
ほっともっと『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ
6月17日より販売している『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズは、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンの味わいを、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」が最大限に引き立てる一品。付け合わせの生レモンを絞れば、爽やかな酸味とともに最後までさっぱりと楽しむことができる。
ほっともっと『ねぎ塩レモン豚タン』のおすすめポイントは?
そんな『ねぎ塩レモン豚タン』のおすすめポイントを、選択肢の中から2つ選んでもらったところ、最も多くの票を集めたのは『手軽に豚タンが味わえる』で14票。続いて、「ねぎ塩ダレ&生レモンでさっぱりと楽しめる」と「ごはんが進む味わい」(ともに12票)が同率2位となり、フリーコメントでは、「夏に向けてさっぱりと食べられるお弁当です」「手軽にタンを楽しめるのが嬉しいです」「柔らかい豚タンに、ねぎ塩だれとレモンが染み込みます」「タレが美味しく、ご飯が進みます!」といった声が寄せられた。
ほっともっと『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ
6月17日より販売している『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズは、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンの味わいを、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」が最大限に引き立てる一品。付け合わせの生レモンを絞れば、爽やかな酸味とともに最後までさっぱりと楽しむことができる。
そんな『ねぎ塩レモン豚タン』のおすすめポイントを、選択肢の中から2つ選んでもらったところ、最も多くの票を集めたのは『手軽に豚タンが味わえる』で14票。続いて、「ねぎ塩ダレ&生レモンでさっぱりと楽しめる」と「ごはんが進む味わい」(ともに12票)が同率2位となり、フリーコメントでは、「夏に向けてさっぱりと食べられるお弁当です」「手軽にタンを楽しめるのが嬉しいです」「柔らかい豚タンに、ねぎ塩だれとレモンが染み込みます」「タレが美味しく、ご飯が進みます!」といった声が寄せられた。