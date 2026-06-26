韓国ドラマ『オナー 〜彼女たちの法廷〜』が7月10日よりU-NEXTで独占レンタル配信開始
U-NEXTは、韓国ドラマ『オナー 〜彼女たちの法廷〜』（全24話）を2026年7月10日12時よりにて独占レンタル配信開始する。レンタル価格は各話220円（3日間）。
『オナー 〜彼女たちの法廷〜』が7月10日12時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始
『オナー 〜彼女たちの法廷〜』は、性犯罪被害者専門の法律事務所L&Jに集った3人の女性弁護士たちが、失われた名誉を取り戻すべく真実を追う法廷ミステリー。20年前のある夜、残酷な暴力の被害者となった3人の女性が、やがて共犯者として追い詰められ、その闇に今なお縛られている--。
L&J法律事務所で性犯罪被害者専門のエース弁護士ユン・ラヨンを演じるのは、『凍える牙』（2012）のイ・ナヨン。約3年ぶりのドラマ復帰作となる本作で、自身も被害者としての過去を抱えながら依頼人の弁護に奔走するラヨンの複雑な内面を表現する。3人組のリーダーであるL&J代表弁護士カン・シンジェを演じるのはチョン・ウンチェ。さらに、イ・チョンアが同事務所の行動派弁護士ファン・ヒョンジンを演じる。
悪に立ち向かい真実を追いかける弁護士たちの熱い戦いの記録であり、険しい道をお互いに支え合って乗り越えてきた友情の物語でもある本作。3人を崖っぷちに追い詰める闇の組織の実態と、20年前の事件との驚くべきつながりが次々と明らかになるストーリーに注目いただきたい。
■ストーリー
L&J法律事務所に勤めるユン･ラヨン、カン･シンジェ、ファン･ヒョンジンは性被害者であるチョ･ユジョンの弁護をする中で、大きな売春組織であるコネクト・インというアプリの存在にたどり着く。このアプリの管理者を探す過程で3人はコネクト・インの被害者であるハン･ミンソをかくまうことになる。自身も性被害者であるラヨンはミンソと少しずつ心を通わせていく。コネクト･インを追う中でついに利用者リストを見つけるラヨンたち。コネクト･インの売春組織は20年前に起きたソ･ジユン事件と関係しており、その事件にはヘイル法律事務所も深く関わっていた。一体誰がコネクト・インを作ったのか？そしてラヨンたちは弱者を守れるのか？
■出演者（役名/俳優名）
ユン・ラヨン：イ・ナヨン
カン・シンジェ：チョン・ウンチェ
ファン・ヒョンジン：イ・チョンア
チョ･ユジョン：パク・セヒョン
■スタッフ
脚本：パク・ガヨン
演出：パク・ゴンホ
© 2026 KT StudioGenie Co., Ltd
『オナー 〜彼女たちの法廷〜』が7月10日12時よりU-NEXTにて独占レンタル配信開始
『オナー 〜彼女たちの法廷〜』は、性犯罪被害者専門の法律事務所L&Jに集った3人の女性弁護士たちが、失われた名誉を取り戻すべく真実を追う法廷ミステリー。20年前のある夜、残酷な暴力の被害者となった3人の女性が、やがて共犯者として追い詰められ、その闇に今なお縛られている--。
悪に立ち向かい真実を追いかける弁護士たちの熱い戦いの記録であり、険しい道をお互いに支え合って乗り越えてきた友情の物語でもある本作。3人を崖っぷちに追い詰める闇の組織の実態と、20年前の事件との驚くべきつながりが次々と明らかになるストーリーに注目いただきたい。
■ストーリー
L&J法律事務所に勤めるユン･ラヨン、カン･シンジェ、ファン･ヒョンジンは性被害者であるチョ･ユジョンの弁護をする中で、大きな売春組織であるコネクト・インというアプリの存在にたどり着く。このアプリの管理者を探す過程で3人はコネクト・インの被害者であるハン･ミンソをかくまうことになる。自身も性被害者であるラヨンはミンソと少しずつ心を通わせていく。コネクト･インを追う中でついに利用者リストを見つけるラヨンたち。コネクト･インの売春組織は20年前に起きたソ･ジユン事件と関係しており、その事件にはヘイル法律事務所も深く関わっていた。一体誰がコネクト・インを作ったのか？そしてラヨンたちは弱者を守れるのか？
■出演者（役名/俳優名）
ユン・ラヨン：イ・ナヨン
カン・シンジェ：チョン・ウンチェ
ファン・ヒョンジン：イ・チョンア
チョ･ユジョン：パク・セヒョン
■スタッフ
脚本：パク・ガヨン
演出：パク・ゴンホ
© 2026 KT StudioGenie Co., Ltd