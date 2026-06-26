日本―スウェーデン戦に韓国も注目

サッカーの北中米ワールドカップは25日（日本時間26日）、米テキサス州ダラスで1次リーグF組の最終戦を行い、日本は1-1でスウェーデンと引き分けた。これに悲鳴を上げているのが韓国。メディアも無念の記事を掲載している。

韓国は24日（同25日）の南アフリカ戦に0-1で敗れA組3位が決定。各組の3位国のうち、成績上位の8か国だけが決勝トーナメントに進出できる。日本がスウェーデンに2点差以上で勝てば得失点差が「-2」以下となり、成績で「-1」の韓国を下回るところだった。

韓国の専門メディア「フットボリスト」は日本の試合後「なぜ長友を入れる？ 勝つ気のなかった日本『ほどほどに』32強進出…韓国を助けてくれないんだね」という記事を公開

記事は「日本がスウェーデンを大差で破ってくれるだろうという韓国人たちの期待は、試合がルーズに進むにつれて次第に不安へと変わり、長友佑都が投入された瞬間にガラガラと音を立てて崩れ去った」と、この試合で日本が見せた選手起用に批判的だ。

「日本は極めて現実的に試合に臨んだ」とし、先発メンバーを入れ替えたことも「そのため日本はひとまずローテーションを採用して選手を休ませ、戦術テストを行った」と見ているようだ。さらに「その後、日本が切った4枚の交代カードの中に長友佑都が含まれていた。長友は満39歳という年齢でワールドカップにやってきたバックアップ選手だ。事実上、プレイングコーチの役割を果たす選手で、額に日の丸のハチマキを巻いて過ごすなど、特有のコミュニケーション能力を考慮して選出されたと言われている」と伝えた。

この交代について、記事は韓国の立場から批判的に報じている。「そんな長友に、ワールドカップの出場記録をつけるためのような交代投入だった。森保一監督はこの日の勝敗よりも、間近に迫った決勝トーナメントに向けてチームの結束力を高めることを優先したのだ」とした。



（THE ANSWER編集部）