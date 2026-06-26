猫好きを虜にする光景の一つでもある、へそ天で熟睡する猫さんの姿。それが親子揃ってともなれば、とんでもない破壊力になるようで…！？

可愛さと癒し溢れる親子猫の姿は記事執筆時点で25万回再生を記録しており、「最高の癒しだわぁ♡」「いやー凄い遺伝子感じる！！たまりませんっ！！」といったコメントが寄せられています。

【動画：お腹を見せて『気持ちよさそうに眠る親子猫』→ちょっかいを出してみると…可愛すぎて癒される光景】

ぐっすりな仲良し親子

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、親子猫の微笑ましすぎるお昼寝シーン。ある日、パパ猫の「秀吉」くんと子猫の「豆大福」くんが並び、ぐっすりと気持ち良さそうに眠っていたのだといいます。

仲良く一緒に寝ているというだけでも可愛いのですが、なんとふたりは揃ってお腹を大胆に見せたへそ天ポーズ！ちょうどピアノの練習中だったという娘さんによる、某胃腸薬のCM曲が絶妙にマッチした癒しの光景となっていたそうです。

幸せ溢れる寝顔とユニークな寝姿

さすが親子だと感じるそっくりな寝顔で、とても幸せそうに眠っていたというふたり。様々なアングルから撮影を試みるママさんも、思わず笑みをこぼしていたそう。そして娘さんも合流し、ふたりの寝姿についての会話が始まったといいます。

顔の角度や手足を曲げて猫らしい姿の秀吉くんに対して、豆大福くんはというと…。手足が伸びてほぼ真っ直ぐという人間っぽさが滲み出た姿に、娘さんからも「おっさんやん」と指摘が！豆大福くんに向けられた秀吉くんの前足も、「なんでやねん」のツッコミに見えたそうです。

されるがままの豆大福くん

娘さんがピアノの練習に戻ると、今度は息子さんがきてちょっかいを出し始めたそうで、お腹や肉球へのタッチに秀吉くんはピクピクと反応していたそう。確かについ触りたくなるのも納得の無防備さですよね。

一方、豆大福くんはまさかの微動だにせずで、ポーズを取らされてもされるがまま。秀吉くんが目覚めて毛づくろいをする横で、元通りの寝姿になった後もずっと眠り続けていたそう。なんとも可愛らしい親子のお昼寝タイムなのでした。

投稿には「ありがとう、いーい寝顔です！！」「ピアノの選曲最高すぎるw」「豆ちゃん寝てる時自分が猫なの忘れてるよね」「可愛すぎるだろ♡」「猫親子も癒されるけど、人間親子の会話にも癒される～」「寝てるとちょっかい出したくなるよねぇ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。ご立派すぎるほどに成長した豆大福くんと変わらずキュートな秀吉くんの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。