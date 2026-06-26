今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのかわいいひとコマ。爪を切られ、ノミダニの薬も済ませたあと、猫ちゃんはある行動をとった模様。どうやら、爪切りとお薬がかなり不満だったようで…。投稿はThreadsにて、4万回以上表示され、8000件を超えるいいねが寄せられていました。

【写真：爪を切られ、薬も頑張ったネコ→様子を見てみると……笑ってしまう瞬間】

洗面台の下で、そっと距離を取るくろちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「Kuro_ishii」さん。登場したのは、猫のくろちゃんです。投稿によると、くろちゃんはこの日、爪切りをされ、さらにノミダニの薬も受けたとのこと。猫と暮らしている方なら分かる通り、どちらも猫の健康のためには大切なケア。

でも、される側の猫ちゃんにとっては「聞いてないんですけど…」と言いたくなる時間だったのかもしれません。

爪切りとお薬後のくろちゃんは、洗面台の下にちょこん。黒い体を低くして、タオルの陰に隠れるようにしていたのだとか。絶妙に隠れ切れていないところがなんとも猫らしくて可愛いです。

なんだか「もう誰も信じられません」とでも言いたそうな距離感…。どことなく飼い主さんを責めているような視線…。

くろちゃん的には不満だったかもしれませんが、どちらも大事なお世話。ガマンしてもらわないとですね。

頑張ったあとの“しょんぼり感”に猫好きも共感

爪切りも薬も、くろちゃんの健康を守るためのもの。とはいえ、くろちゃんからすれば、急に爪を切られて、首元に薬をつけられて、なかなか納得しにくい一日だったのかもしれません。

そんな様子を見たThreadsユーザーたちからは、「うちの猫も、物陰から「一生許さない」って顔で見てきます」「人生最悪の日だったにゃ」「めっちゃ隠れてますねw」などの声が多く寄せられていました。多かったのが「うちの子も」という共感の声。今回の出来事は猫あるあるみたいですね。

飼い主さんにとっては、くろちゃんのためを思ってのケア。くろちゃんにとっては、少し納得いかない出来事だった今回の投稿。しばらくしたら、またいつもの距離に戻ってきてくれる…はず。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Kuro_ishii」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。