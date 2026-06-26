水に浮かぶレタスにおそるおそる近づく猫ちゃん。へっぴり腰で未知の物体に立ち向かう健気な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は109万回を超え「危機管理能力が高くてえらいねえ」「がんばってる姿がかわいいです」「うちのビビり猫と全く同じ反応」といったコメントが集まっています。

【動画：猫は『レタスを浮かべると水を飲んでくれる？』→挑戦してみた結果…予想外のリアクション】

話題のライフハックに挑戦！

Instagramアカウント「いくどん」に投稿されたのは、ある方法を試してもらった猫ちゃんの姿です。SNSで「飲み水にレタスを浮かべると猫が水をよく飲む」というライフハックが話題になり、投稿者さんもさっそく試してみたのだそう。

可愛いリアクション

猫ちゃんはおそるおそる、へっぴり腰で近づいてきたといいます。姿勢を低くして前足を伸ばし、水をちょんと触りますが、レタスが得体の知れない物体に見えて怯えてしまっているようです。水を触って濡れた前足をなめることはしたものの、結局お水は飲まなかったのだそう。ビビりながらも果敢に（？）挑戦する姿がなんとも愛らしい猫ちゃんでした。

マイペースな猫ちゃんたちの素顔

実は、動画に登場した猫ちゃんには一緒に暮らしている黒猫ちゃんがおり、普段はベタベタすることなく、適度な距離感を保って生活しているそうです。時にはけんかになってしまうこともあるといいます。箱の中と外でのにらみ合いや、机の上下で一触即発の状態になっていたこともあったのだとか。

ただ、寒い季節になると一転して「休戦」となるといいます。ストーブの前や、布団乾燥機をかけたあとの温かい布団の上では、お互いけんかにならないのだそう。そんな猫社会のルールは「先着順」となるため、飼い主さんが猫ちゃんたちに布団を占領されてしまうこともあるといいます。レタスにへっぴり腰になる姿から、2匹の絶妙な距離感まで、猫ちゃんたちの個性が詰まった愛おしい日常にほっこりさせられますね。

投稿には「へっぴり腰具合に笑っちゃったよ！真剣なのにごめんなさい！」「腰が引けていながらも、チョイチョイして確認してて偉い」「怖いけど飲みたくて頑張ってる姿が可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「いくどん」では、猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「いくどん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。