代々木アニメーション学院は２６日、指原莉乃プロデュースの１１人組女性アイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」の新メンバー追加オーディションを開催すると発表した。

応募期間は７月２６日午後１１時５９分まで。オーディション特設サイト：https://not-equal-me.jp/feature/specialsite_memberauditionで受け付ける。対象は満１２歳〜２４歳の女性で、国籍および芸能経験は不問。未成年者は親族の同意が必要となる。

≠ＭＥは２１年４月７日にミニアルバム「超特急≠ＭＥ行き」でメジャーデビュー。これまでに１１作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ3入りを果たしている。２５年１２月１０日発売の１１枚目のシングル「排他的ファイター」はオリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに1位を獲得。２４日には１２枚目の両Ａ面シングル「愛くださいませ／ここでファーストキッス」を発売した。

≠ＭＥという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが詰まっているという。