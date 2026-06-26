青函Ｓ・オープン（６月２７日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月２６日、函館競馬場

昨年のブリーダーズＣスプリント４着のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は、２歳１２月の中京２歳Ｓ（１着）以来、１年半ぶりの芝１２００メートル戦に挑む。前走の韋駄天Ｓ（２着）で８戦ぶりに芝（１０００メートル）のレースへ出走。勝利こそ挙げられなかったが、持ち前のスピード能力を発揮。その後は短期放牧に出て、このレースに備えた。

函館入厩後の様子について渋田助手は「充実期に入った感じがします。どこに行っても落ち着いています。輸送や環境には全く動じない馬で、さすが世界の（アメリカン）ステージです」と海外経験などを積み、心身ともにしっかりしてきたことを感じている。枠番は７枠１２番に決定。「ゲートを普通に出れば速いですし、枠のこだわりはありません」と外枠も不問の構え。それよりも気になるのは馬場状態で「馬場は速い方がいいですが、今日はひと雨降りそうなので」と空を見上げた。この馬のスピードが生かせる馬場、展開となれば勝機は十分だ。