音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」の最新ビジュアルにファンが沸いた。

２６日に公式Ｘで「新アーティスト写真公開」と題し、「既にお気づきの方もちらほら…４ｔｈ ＥＰ『ＴＨＥ ＢＯＯＫ ｆｏｒ，』のリリースを記念して、新たに撮り下ろしたアーティスト写真を公開！」と２ショットをアップ。

ｉｋｕｒａは羽を付け、ピンクのミニスカート、厚底スニーカー姿。Ａｙａｓｅも個性的なシャツとパンツを着こなし、２人でシャワールームのような場所にいる。

「『ＴＨＥ ＢＯＯＫ』シリーズの完結と、新たなステージ踏み出すＹＯＡＳＯＢＩを、これからもどうぞよろしくお願いいたします Ｐｈｏｔｏ ｂｙ Ｋａｚｕｋｉ Ｉｗａｂｕｃｈｉ」と呼びかけ、公式インスタグラムにも「ＹＯＡＳＯＢＩ Ｎｅｗ Ａｒｔｉｓｔ Ｐｈｏｔｏ」として写真をアップ。

ネット上では「かわいい！！」「天使降臨」「天使と悪魔ですか」「なんかちょっと面白い」「影まで計算しました？！」「めちゃ奇抜なのにＹＯＡＳＯＢＩらしいし何よりかっこいいです」「ビジュ神すぎなんだけど」「派手過ぎずしかしカッコ可愛いデザイン！神！」「ｗｏｗ」「ビジュやばい」と国内外のファンが沸いていた。