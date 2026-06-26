SUPER EIGHT・横山裕、ARで登場し「待ち合わせ」を体感 全国5都市10スポットで展開
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11：00）放送開始に先駆け、「AR待ち合わせキャンペーン」の開催が決定した。全国5都市10スポットで、ドラマの世界観を体験できるAR企画を展開する。
【画像】シリアルキラーに要注意!?『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』キャンペーン
今作は、同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）が原作。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンスを描く。
同キャンペーンでは、北海道、東京、名古屋、大阪、福岡の対象スポットでスマートフォンをかざすと、磯貝とヒナタがARで出現。まるで2人と待ち合わせをしているような体験ができる企画となっている。さらに、条件を満たしてXに投稿すると、抽選で30人に番組オリジナルぷくぷくシールがプレゼントされる。
開催期間は27日午前10時から9月16日午後11時59分までを予定。さらに、全国で楽しめる新たなコンテンツも準備中で、詳細は後日発表される。
【画像】シリアルキラーに要注意!?『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』キャンペーン
今作は、同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）が原作。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙していく、怒涛のバディサスペンスを描く。
開催期間は27日午前10時から9月16日午後11時59分までを予定。さらに、全国で楽しめる新たなコンテンツも準備中で、詳細は後日発表される。