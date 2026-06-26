WEST.、真夏の熱さを吹っ飛ばす“キンキンアイテム”体験 ホームサウナで感覚味わう
7人組グループ・WEST.の冠番組であるABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00 ※関西ローカル）の27日放送回では、海の家の暑さ対策、さまざまな方法で夏の暑さを跳ね返す特別企画「どっちのキンキンショー」が放送される。
【番組カット】不安げな顔…ほっぺに何かを塗られる中間淳太
同番組では、7月11日から神戸・須磨海岸で開催する「リア突 海の家」に向け、「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、イベント内容やフードなどを決めるべくさまざまな企画を展開している。
真夏の暑い海の家で重要なのは、身体を芯から冷やしてくれる“キンキンアイテム”。そこで今回はスタジオにキンキンにしてくれる“キンキンプレゼンター”が登場。
プレゼンターの1人として現れたのは、昨年の「リア突 海の家」でも冷たいメニューを考案したスパイス料理研究家・印度カリー子氏が登場。好評だった「リア突ラッシー」に続いて、今年もヨーグルトを使ったひんやりスイーツを提案する。
そして、カリー子氏と対決するのは、サバイバル術研究家・ぽむ隊長。サバイバル感強めの冷却法をツッコミどころ満載にプレゼンする。
そんな提案を受けるWEST.は、ひんやりする“キンキン感”を味わうために、1人ずつホームサウナに入ってスタンバイ。「それだけのためにこれ用意したの!?」「このサウナ、何の意味があるん？」と驚きながらも、サウナの中から顔と手先だけ出してつっこむ。
WEST.はどんな“キンキン”を選ぶのか。そして「孤独のひとりサウナ」にどこまで耐えられるのか。着々と進む「リア突 海の家プロジェクト’26.」の展開に注目だ。
【番組カット】不安げな顔…ほっぺに何かを塗られる中間淳太
同番組では、7月11日から神戸・須磨海岸で開催する「リア突 海の家」に向け、「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、イベント内容やフードなどを決めるべくさまざまな企画を展開している。
プレゼンターの1人として現れたのは、昨年の「リア突 海の家」でも冷たいメニューを考案したスパイス料理研究家・印度カリー子氏が登場。好評だった「リア突ラッシー」に続いて、今年もヨーグルトを使ったひんやりスイーツを提案する。
そして、カリー子氏と対決するのは、サバイバル術研究家・ぽむ隊長。サバイバル感強めの冷却法をツッコミどころ満載にプレゼンする。
そんな提案を受けるWEST.は、ひんやりする“キンキン感”を味わうために、1人ずつホームサウナに入ってスタンバイ。「それだけのためにこれ用意したの!?」「このサウナ、何の意味があるん？」と驚きながらも、サウナの中から顔と手先だけ出してつっこむ。
WEST.はどんな“キンキン”を選ぶのか。そして「孤独のひとりサウナ」にどこまで耐えられるのか。着々と進む「リア突 海の家プロジェクト’26.」の展開に注目だ。