指原莉乃プロデュース・≠ME、オーディション開催を発表 新メンバー募集の“応募資格”公開
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）が、新メンバーを募集。追加オーディションを開催する。代々木アニメーション学院がきょう26日、発表し、「これからの≠MEを共に発展させていく皆様の素晴らしい才能をお待ちしております」と呼びかけた。
【動画】≠ME「排他的ファイター」MV
応募資格は、満12歳から24歳の女性。国籍は不問だが、日本語で日常的なコミュニケーションが取れることとする。芸能経験は不問。応募期間は、きょうから7月26日日曜23時59分まで。特設サイトで受け付ける。
≠MEは、指原がプロデュースを務め、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された。≠MEという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが詰まっている。2021年4月7日、キングレコードよりデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でメジャーデビュー。これまでに11作のシングルをリリースし、すべて「オリコン週間シングルランキング」トップ3入り。2025年12月10日に通算11枚目となるシングル「排他的ファイター」を発売し、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得（2025年12月22日付）した。
5月4日から7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」を発売した。
【オーディション概要】
＜応募資格＞
・満12歳〜満24歳の女性
※2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日〜2014年6月26日生まれの人が対象
・国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる人
・芸能経験不問
・個人での応募に限る。
※グループ・ユニット単位での応募は不可
・現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない人
・応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる人
・審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な人
・合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約が出来る方、また速やかに東京に移住できる人
■ スケジュール
応募期間：2026年6月26日（金） 〜 2026年7月26日（日）23：59まで
【動画】≠ME「排他的ファイター」MV
応募資格は、満12歳から24歳の女性。国籍は不問だが、日本語で日常的なコミュニケーションが取れることとする。芸能経験は不問。応募期間は、きょうから7月26日日曜23時59分まで。特設サイトで受け付ける。
5月4日から7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」を発売した。
【オーディション概要】
＜応募資格＞
・満12歳〜満24歳の女性
※2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日〜2014年6月26日生まれの人が対象
・国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる人
・芸能経験不問
・個人での応募に限る。
※グループ・ユニット単位での応募は不可
・現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない人
・応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる人
・審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な人
・合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約が出来る方、また速やかに東京に移住できる人
■ スケジュール
応募期間：2026年6月26日（金） 〜 2026年7月26日（日）23：59まで