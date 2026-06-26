「王国ですから…」森保ジャパンがW杯最多優勝ブラジルと激突へ　勝利へのキープレイヤーは冨安、堂安、伊東　小野伸二さん解説

グループステージ2位で突破した日本代表。

次の決勝トーナメント初戦の相手はブラジルに決まりました。

現地のアメリカ・ダラススタジアムから遠藤玲子キャスターが中継でお伝えします。

ブラジルはサッカー王国。

ワールドカップ23大会連続、ワールドカップ始まってからずっと連続出場している唯一の国で、優勝回数は過去最多の5回です。

日本との対戦成績は日本が1勝11敗2引き分けということですが、この1勝というのが2025年に行われた親善試合。

2対0で負けていたところ、後半に日本が3点を取って大逆転勝利を収めたあの試合です。

山崎夕貴キャスター：

やっぱり直近の試合で3点を取ってるわけですからこれはブラジル、強敵ですけど期待していいんじゃないんですか。

そんな王国ブラジル相手にどう戦えばいいのか、フジテレビ系メイン解説の小野伸二さんに鍵を握る選手を聞いてきました。

――次のブラジル戦は？

フジテレビ系メイン解説・小野伸二さん：

（日本の）国民の皆さんはブラジルに一度勝ってるから安堵（あんど）じゃないけど、大丈夫かなと思ってるかもしれないけど、王国ブラジルですからね。

――特に注意すべき個の相手は？

フジテレビ系メイン解説・小野伸二さん：

やっぱりヴィニシウスですよね。彼がボールを持つと1人だけでなく、2人3人と（守備に）いく時間帯があるかも。

――日本のキープレイヤーは？

フジテレビ系メイン解説・小野伸二さん：

冨安選手が多分スタメンで出るのかなと思いますけど、堂安選手、伊東選手。（ブラジルの）選手たちをどう捕まえるか、そこが大事になる。

小野さんいわく勝利の鍵を握るのは冨安選手、伊東選手そして堂安選手。

日本の右サイドになるわけで、そこが鍵を握ると言っていました。

榎並大二郎キャスター：

ブラジルも上り調子で強敵だなと改めて思うわけですが、対戦相手が確定してからの現地の空気感っていかがですか。

小野さんも「大丈夫。日本勝てる！」と力強く言っていたので大丈夫だと思いますし、あとファンの皆さんに話を聞くとブラジル、対戦相手願ったりかなったりという声が非常に多かったです。

日本がブラジルに勝った場合、その後はフランスかノルウェーかコートジボワールとの対戦になります。

さらにその後はメキシコ、イングランド、クロアチアと対戦の可能性があるということです。

榎並大二郎キャスター：

まずはブラジル撃破で決勝トーナメント初進出で飾ってもらいましょう！