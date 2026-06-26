大好きなお友だちと公園で駆け回る3匹の柴犬さんたち。自由にのびのびと追いかけっこをするその裏側で…飼い主たちが見せた『リードさばき』と『驚きの連携プレー』が話題に。

まるで何かの競技を見ているような気さえしてくる…！？その光景は記事執筆時点で1万回以上表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。

【動画：縦横無尽に駆け回る3匹の犬→『リードが絡まってしまう』と思いきや…飼い主たちによる『見事すぎる連携』】

縦横無尽に駆け回る3匹の犬たち

Xアカウント『@gBETQs4FK71tz68』に投稿されたのは、縦横無尽に駆け回る柴犬さんたちのお姿。

この日、柴犬「九」ちゃんは仲良しの柴友だちと共に公園を訪れたのだそう。雨天なんて関係なく、追いかけっこを楽しまれていたのだといいます。

無邪気な姿と『飼い主たちのリードさばき』に絶賛

なるべく自由に動けるようにと伸ばしてもらったロングリード、そんなものは関係なく思い思いに全力疾走を続ける柴犬さんたち。

もちろん、その様子はあまりにも微笑ましいものですが…実は、その自由な姿を支える影の立役者の存在が。

愛犬たちの動きに合わせて一緒に走ったり、先読みして潜ったり飛び越えたり…。ロングリードが絡まらないように、愛犬たちと同じくらい駆け回る飼い主さんたちのお姿。

ロングリードと愛犬の動きをしっかりと読み解き、瞬時に編み出される最善策。

1秒1秒、瞬発力や判断力を問われるその時間を最小限の動きで優雅にこなすお姿はプロと表現せずに、何と表現をするのか…。

まるで何かの競技を見ているかのような、プロの仕事を見ているかのような…そんな気分にさえさせられる飼い主さんたちの『リードさばき』『連携プレー』は、多くのユーザーに驚きと感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「主ばかり見てしまった、お見事です」「見事な連携」「確かに…よく絡まらないですねー今度、何人何頭まで出来るか挑戦して欲しいです」「すごいチームプレー」「これはなんという競技ですか？」などのコメントが寄せられています。

マイペースで甘えん坊な女の子の日常

10月29日生まれの九ちゃんは、とってもマイペースで食べるのが大好きな女の子。たくさんのお友だちがおり、一緒にお散歩するお姿はとっても可愛らしいもの。

お友だちと出かけたり、お家で無防備すぎる寝姿を披露したりと、日々柴犬の魅力や、たくさんの笑顔と癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@gBETQs4FK71tz68」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。