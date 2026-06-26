ワンコが朝のお散歩をしている間に、6歳の女の子が学校に行ったら…？ワンコが帰宅して女の子がいないことに気付いた時の反応と、その後の愛を感じる行動が話題に。投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破しています。

【動画：朝、家の中で『6歳の娘』を探す犬→『学校に行ったよ』と伝えた結果…切なすぎる光景】

ワンコと6歳の女の子の朝

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されたのは、柴犬の「花子」ちゃんとご家族のある日の朝の様子です。小学校に通い始めた女の子が起きる時間になったら、花子ちゃんはおもちゃをくわえて階段の前へ。どうやら女の子を起こしに行きたいようなので、ママさんは抱っこして下の階の寝室まで連れて行ってあげることに。

「朝だよ。起きて～」と花子ちゃんがベッドに乗っても、女の子はなかなか起きません。花子ちゃんは隣で寝ているパパさんには「起きろ！」と遠慮なく踏んづけながらペロペロ攻撃をしていたそうですが、女の子のことは踏まないように気を遣ってくれていたといいます。そして女の子が起きたら、一緒にリビングへ。

女の子が学校に行ったら、しょんぼり…

花子ちゃんはできるだけ女の子と一緒にいたいようで、女の子が朝ごはんを食べている間もそばで見守っていたそう。しかし途中でパパさんにお散歩に誘われたので、女の子とママさんに見送られて出発。そしてお散歩を終えて帰ってきたら、リビングに女の子の姿はありませんでした。

花子ちゃんが「あれ、いない！？」とキョロキョロし始めたので、「もう学校に行ったよ」と教えるママさん。すると花子ちゃんは、寂しくてしょんぼりしてしまったそう…。

愛を感じる行動

その後も「本当に行っちゃったの？」とばかりに辺りを見回していたかと思うと、いつの間にか階段の前に移動していた花子ちゃん。普段は勝手に階段を下りたらダメというルールを守ってくれているのですが、この時はママさんの制止の声を無視して１階に下りて行ってしまったそう。

そして「もしかしたらここにいるかも？」と寝室や女の子の部屋を覗きに行き、「やっぱりいない…」と再びしょんぼり。必死に女の子を探す姿は切ないですが、深い愛を感じます。きっと女の子が帰ってきた時には大喜びでお出迎えし、全力で愛を伝えてくれたことでしょう。

この投稿には「顔が寂しそう」「切なくなりました」「探すのが可愛いですね」「きっと女の子も学校で花子ちゃんの事気になってるよ！」といったコメントが寄せられています。

花子ちゃんと女の子の仲良しで可愛い姿や愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。