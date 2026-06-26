2026W杯グループステージ第2節でガーナ代表と対戦したイングランド代表は、最後まで得点を奪えずスコアレスドローに終わった。



このゲームでイングランドは78.8%ものポゼッション率を記録したが、得点には繋がらなかった。英『BBC』によると、このポゼッション率での無得点はW杯史上最悪の記録なのだという。



興味深いのは、第2位の数字も今大会で生まれていることだ。それはトルコ代表VSパラグアイ代表の一戦で、トルコはこのゲームを0-1で落としている。前半45分に相手選手が退場処分となり、長い時間を数的優位で戦ったトルコは78.5%のポゼッション率を記録。シュートも33本放ったが、最後までゴールは奪えなかった。





3番目の数字は前回大会のスペイン代表VSモロッコ代表だ。スペインは76.8%のポゼッション率を記録したが、得点は奪えず。最終的にPK戦で敗れている。4番目は2014W杯より、日本代表VSギリシャ代表の一戦だ。グループステージ第2節でギリシャと戦った当時の日本は、今大会のトルコと少々似ている。ギリシャは前半38分にコンスタンティノス・カツラニスが2枚目のイエローを受けて退場し、日本は数的優位でゲームを進めた。しかしゴールは奪えず、スコアレスドローに終わっている。あのゲームに勝っていれば、グループステージ通過の可能性もあったかもしれない。