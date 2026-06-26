今夏13年ぶりにジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの指揮官に復帰した。以前モウリーニョがレアルを指揮していた頃はジョゼップ・グアルディオラがバルセロナを指揮していて、リオネル・メッシやシャビ・エルナンデス、アンドレス・イニエスタらドリームチームだった。



一方のモウリーニョ・レアルはクリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマ、メスト・エジル、セルヒオ・ラモスらを擁していて、両者が激突するクラシコは異様な空気感があった。





米『Vanity Fair』によると、モウリーニョは最近のクラシコが当時ほど注目されていないと語っている。当時のクラシコには特別な空気感があり、世界中が注目していた。あの頃の興奮を覚えているサッカーファンは多いだろう。「人々はかつてほどクラシコを見なくなった。かつては世界中が静止するほどのイベントだった。マドリー、バルセロナ、スペインだけの問題ではなかったのだ。全世界が注目していて、人々はその試合を心待ちにしていた。もちろんクリスティアーノ、メッシの象徴的存在がいたのもある。彼らは世界最高の2人だ。そしてマドリーは世界最高のクラブであり、バルサはそれに次ぐ世界最高のクラブの1つだ。あの時は狂気じみていたね。ナダル対フェデラー、あるいはナダル対ジョコビッチのようなものだろうか。テニス界にも今は有望な若手が多くいると思うが、スポーツを愛する人々にとってあの時代は特別なものだったと思う」当時のクラシコはファウルのたびに喧嘩になるような熱さがあり、グアルディオラが作り上げたドリームチームを圧倒的なフィジカルで破壊しようとするモウリーニョ・レアルの構図は世界を興奮させた。あの時ほど盛り上がるクラシコは今後見られないかもしれない。