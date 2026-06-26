2026W杯で優勝候補の一角に挙げられるスペイン代表では、FWラミン・ヤマルに注目が集中しがちだ。特大の才能の持ち主であることは確かだが、注目はヤマルだけではない。W杯でも絶好調のレアル・ソシエダ所属FWミケル・オヤルサバルも忘れてはならない。



オヤルサバルは代表での直近14試合で14ゴール7アシストと圧巻の数字を残している。今大会のグループステージ第2節のサウジアラビア戦でも2ゴールアシストを記録していて、今のスペインの最前線で絶対に外せない存在になっている。





スペイン『as』もオヤルサバルのパフォーマンスを称賛しているが、興味深いのは元マンチェスター・ユナイテッドのポール・スコールズ氏の評価だ。スコールズ氏はオヤルサバルについて次のように語っている。「面白いところは、みんなが他のスター選手のことばかり話していることだ。その間にオヤルサバルはストライカーにとって夢のような数字を残し続けている。14ゴール7アシストは驚異的だよ。もっとネームバリューのある選手がこの数字を出していたら毎日話題になっていることだろう」ここ最近のゴールラッシュにより、オヤルサバルは代表通算得点数が27ゴールに達した。これはフェルナンド・モリエンテス氏と並んでスペイン代表歴代7位の数字だ。55試合で27ゴールは見事なペースで、今大会の優勝へオヤルサバルのさらなる活躍が欠かせない。