39歳を迎えた今もサッカー界はアルゼンチン代表FWリオネル・メッシを止めることが出来ないでいる。2026W杯でも絶好調で、グループステージ2試合で早くも5ゴールを奪っている。



どうやってメッシを止めればいいのか。完璧な方法など無いだろうが、アーセナルでDFとして活躍したマーティン・キーオン氏は徹底的にマンマークするしかないと語る。



「一人の選手にメッシを徹底的にマークさせるしかない。マークに付く選手を犠牲にし、メッシに時間もスペースも与えないことだ。全てはメッシを中心に回っているんだ。だから彼をマンマークしない理由はない。大会を通して相手チームがメッシにどう対処するのかを見るのは興味深いね。そうでないと、どうやって彼を止めればいいか分からない。その場合はアルゼンチンの他の選手が重要になってくる。彼らは十分な実力を備えているだろうか。メッシを試合から完全に除外できれば、どうなるか分からないね」（『TalkSport』より）。



そのマンマークも簡単ではないのだろうが、どうやってメッシを止めればいいのか。サッカー界はまだ答えを見つけられずにいる。





