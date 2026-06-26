台風第７号は、２７日昼過ぎから夕方にかけて近畿地方に最も接近する見込みです。

【画像で確認】台風は近畿地方にはいつごろ接近か？雨・風シミュレーション

台風や前線の影響により、近畿地方では２６日夜のはじめ頃から２７日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２６日夜のはじめ頃から２７日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、近畿南部では２７日昼過ぎから夕方にかけてうねりを伴った高波に警戒し、２７日明け方から夕方にかけて強風に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

［気象概況］

台風第７号は、２６日１５時には奄美市の西南西約１６０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



また、前線が西日本から日本の東にのびています。この前線は２７日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。台風から前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、近畿地方では大気の状態が非常に不安定になっています。この状態は２７日夕方にかけて続き、局地的に雷雲が発達するでしょう。

［雨の実況］

降り始め（２４日０６時）から２６日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）

滋賀県

米原市朝日 １６５．０ミリ

彦根 １４５．５ミリ



京都府

京都市中京区 １４９．５ミリ

長岡京 １３６．５ミリ



奈良県

十津川村葛川 ２５９．０ミリ

下北山村佐田 ２３１．５ミリ



大阪府

生駒山 １６５．５ミリ

河内長野 １４０．５ミリ



兵庫県

上郡 １４３．５ミリ

西宮 １３２．０ミリ



和歌山県

田辺市護摩壇山 ２４２．５ミリ

田辺市龍神 ２２３．０ミリ

２４日００時から２６日１６時３０分までの最大１時間降水量（アメダスによる速報値）



滋賀県

米原市朝日 ５０．５ミリ （２６日０４時４６分）



奈良県

十津川村葛川 ６９．５ミリ （２５日２０時２３分）

下北山村佐田 ６３．５ミリ （２５日２０時４０分）



大阪府

生駒山 ７６．５ミリ （２６日０６時２４分）

河内長野 ６９．５ミリ （２６日０７時５２分）



和歌山県

紀の川市葛城山 ７０．０ミリ （２６日０７時５４分）

［雨の予想］

２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ６０ミリ

２７日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ６０ミリ

２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ６０ミリ

近畿中部 １２０ミリ

近畿南部 ２００ミリ



［風の予想］

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １０メートル（２０メートル）

近畿北部海上 １３メートル（２５メートル）

近畿中部陸上 １５メートル（３０メートル）

近畿中部海上 ２０メートル（３０メートル）

近畿南部陸上 １８メートル（３０メートル）

近畿南部海上 ２３メートル（３５メートル）



［波の予想］

２７日に予想される波の高さ

近畿北部 １．５メートル

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ６メートル うねりを伴う

［防災事項］

近畿地方では、２７日夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。特に２６日夜のはじめ頃から２７日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２６日夜のはじめ頃から２７日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。２４日の降り始めからの降水量が多くなっている所があり、今後も雨が続くためさらに総降水量が多くなる見込みです。



２７日午前中を中心に土砂災害の危険度がさらに高まるおそれがあります。災害発生の危険を察知し、安全なうちに避難するために、キキクルで現在地の危険度を確認するようにしてください。



また、近畿地方では、２７日明け方から夕方にかけて海上では非常に強い風が吹き、近畿南部では２７日昼過ぎから夕方にかけて大しけとなるでしょう。うねりを伴った高波に警戒してください。台風の進路等によっては暴風となる可能性があります。強風に十分注意してください。



落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



＊26日午後4時56分 大阪管区気象台発表

【画像掲載】近畿地方1時間ごとの雨・風シミュレーション