SNSアプリを使って女性から現金2000万円をだまし取ったとして、新潟県警は22日に受け子とみられる男を逮捕しました。



詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都練馬区在住・自称塗装業の中国籍の男(22)です。警察によりますと、男は氏名不詳の共謀者とともに2026年2月5日に上越市内の70代女性対し、SNSアプリで架空の証券会社を装って「増資をすれば投資として運用され利益が得られる」「入金担当者が2000万円を取りに行く」などとうそのメッセージを送りました。



男はその4日後、架空の証券会社の入金担当者になりすまして女性宅を訪ね、被害女性から現金2000万円を受け取りだまし取った疑いが持たれています。不審に思った被害女性が警察に相談したため、事件が発覚しました。



調べに対し、男は容疑を否認しているということです。警察は共謀者についても捜査を進めています。