新潟でも歓声が上がりました。FIFAワールドカップ2026で日本はスウェーデンと引き分け、決勝トーナメント進出を決めました。条件次第では1位通過の可能性もあった日本。新潟市西蒲区のカフェでは、早朝からサポーター約15人がエールを送りました。



■OC garden 小原康人社長

「前回のチュニジア戦で大差(4－0)で勝ったので、今回もそういう試合を見せてほしい。」



■サポーター

「できれば3－0くらいで勝ってなんとか1位突破を決めるため、ぜひとも勝ってもらいたい。」



前半を0－0で終えた日本は、後半に入り攻勢に出ます。3分に田中碧(27)がミドルシュート。8分には堂安のクロスに鎌田。日本にゴールの匂いが漂い始めた11分、堂安のスルーパスに前田大然(28)が決勝トーナメント進出に大きく近づく先制ゴール！



■サポーター

「もう2点、2点入れよー！」



しかし、その6分後にスウェーデンがゴールし同点に追いつかれます。その後は劣勢の時間が続きますが、守護神・鈴木彩艶(23)がビッグセーブを連発。同点のまま試合が終わり、日本はグループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。



決勝トーナメントの初戦は、30日(火)午前2時からサッカー王国・ブラジルと対戦します。



■OC garden 小原康人社長

「午前2時ですが、みんなで日本を応援するように何とか営業を頑張りたい。」