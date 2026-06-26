テレビ東京、村上虹郎出演ドラマは「第1話の放送と配信を見送る」 傷害の疑いで書類送検
俳優の村上虹郎（29）が2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁が書類送検したことを受けて、テレビ東京は26日、村上が出演予定のドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜 深0：12）の出演回について、「第1話の放送と配信を見送る」 と発表した。
【写真】狂気的…！村上虹郎が出演予定の伊藤潤二氏ホラー作
村上については26日、2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検したと、同日に共同通信が報じていた。同局は、オリコンニュースの取材に対し、「対応を検討中」としていたが、「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と対応を発表した。
ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』や、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など、漫画家・伊藤潤二氏の傑作から奇々怪々な世界観と超展開するストーリーが織りなす13作品をラインアップ。本作はオムニバス形式で放送される予定で、村上は第1話（7月3日）のエピソード「幻痛屋敷」で主人公の青年を演じることが伝えられていた。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
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村上については26日、2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検したと、同日に共同通信が報じていた。同局は、オリコンニュースの取材に対し、「対応を検討中」としていたが、「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と対応を発表した。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。