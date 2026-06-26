◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜スタジアム）

巨人はＤｅＮＡ戦が雨天中止となり、敵地の室内練習場などで練習を行った。笹原操希外野手（２２）はこの日１軍に合流。前日２５日に育成から支配下に再昇格し、「うれしい気持ちと、これから１軍で活躍しなければいけないなという両方です。今はチャンスだと思うので、与えられたところでしっかりベストを尽くせるように準備をしていきたいと思います」と意気込みを語った。

上田西から２１年育成ドラフト４位で入団し、昨年４月に支配下昇格。プロ初安打を放ったが、１３試合２０打数２安打でオフに育成再契約となった。今年は春季キャンプを３軍で迎えたが、６月から出番をつかんだファーム・リーグでは９試合で打率３割４分５厘と好成績を残していた。

今年のここまでについて、「去年１軍で出させてもらって、今年は３軍から始まったんですよね。悔しいしかなかったですね。何とかチャンスが来たらやってやろうと、それだけでしたね。いつかチャンスは来ると思ってずっとやっていました」という。「すごい先輩ばかりなので、そこにしっかり追いつけるように自分も毎日頑張りたいなという思いです」と気持ちを新たにした。