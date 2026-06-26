梅雨前線の影響で熊本県内は、26日未明に大雨となりました。

【写真を見る】未明の熊本に迫った"線状降水帯” 発生なくとも平年1か月分の雨 ピーク越えても土砂災害に要警戒

今週、長く続いた雨のピークは過ぎましたが、引き続き土砂災害に注意が必要です。

線状降水帯は発生しなくても・・・

阿蘇市は未明に雨が強まり、1時間に55.5mmの非常に激しい雨が降りました。

午前0時過ぎに、気象台は熊本地方と阿蘇地方に線状降水帯の直前予測を発表しました。遅くとも3時間以内に発生する恐れがあるという情報でした。

結果的には、線状降水帯の発生はありませんでしたが、発達した雨雲は、熊本県内各地に激しい雨を降らせました。

各地に影響が――

記者「午前4時を過ぎました。九州自動車道の植木・八代間では雨の影響で通行止めとなっています」

益城町も25日夜遅くから激しい雨が続き、増水した木山川は一時、氾濫危険水位を超えました。

また、益城町を流れる岩戸川が未明に氾濫し、その影響で県道・益城菊陽線の一部が一時、全面通行止めとなり、川の周辺は流木やゴミなどが散乱していました。

ピークは過ぎました。でも、

梅雨前線が九州に停滞し、今月22日から長く続いた雨ですが、降り始めから阿蘇市乙姫で606mm、益城町でも400mmを超え、平年の6月1か月の雨量に迫る大雨となりました。

熊本県内は雨のピークは過ぎましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、気象台は引き続き土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。

交通機関にも影響

記者「すべての在来線が運転を見合わせています」

駅の利用客「時間が出ているので行けると思ったんですけど今知りました。今日は諦めます」

駅の利用客「一度家に帰って、また午後から動くなら・・」

JR鹿児島線の荒尾～八代間、豊肥線の熊本～肥後大津間、三角線の宇土～三角間などが始発から運休しましたが、荒尾～八代間、熊本～肥後大津間は先ほど運行を再開しました。

※26日午後6時15分時点