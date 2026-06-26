歌舞伎俳優・中村獅童と長男・中村陽喜（はるき）、次男・中村夏幹（なつき）が、「六月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）で無事に千秋楽を迎えたことを親子ショットで報告した。

陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが２６日までに更新され「本日、歌舞伎座六月大歌舞伎、無事に千穐楽を迎えることができました。梅雨時の、お足元が悪い日も多いなか、連日たくさんのお客様にお越しいただきましたこと心より嬉しく、感謝申し上げます」と記し、浴衣姿の親子３人ショットや、「子連れ狼」の衣装を着た楽屋ショットなどをアップ。

「陽喜も夏幹も、毎日たのしく舞台に立たせていただきました。子連れ狼で大五郎をつとめた夏幹は、また絶対に大五郎をやりたい！というほど、お気に入りです。また皆様にご披露できる日を夢見て」とつづった。

子の投稿には、「おつかれさまでした ゆっくりゆっくりしてねー」「なっちゃん 大五郎がお気に入りになって何だか嬉しいなあ」「萬屋当たり役を演じられ、又、再演して下さいね」「ハルくんもナツちゃんも頑張りましたね もちろん獅童さんも大活躍」などのコメントが寄せられた。