先々週のこのコラムで少し触れさせていただいた、ボクの通算勝利数の正確な数字が判明したようです。JRAにおける4663勝。これだけはハッキリしているのですが、地方競馬での勝利はいわゆるエクストラ騎乗のそれも含めて212勝。集計が最も難しいのは海外での勝利数で、これがメディアの調査力によって119勝とわかりました。合計で4994勝です。つまり、あと6勝で通算5,000勝。表彰してもらえるとは思っていませんが、自分の気持ちの中だけでも「ヨシ！5,000勝目」と、小さく拳を握ることができるかと思うと、だいぶスッキリしました。

ボクの40周年記念展は、京都、東京と開催させていただいて、今週の土曜日からは石川県金沢市に場所が移ります。金沢市の香林坊大和8階ホールです。来週、7月2日にはボクもお邪魔してトークショーを開催する予定で、お近くの方には、ぜひおいでいただきたいです。G1レースの勝利写真が、この展示会を重ねているうちに2つ増えたのが小さな自慢です。

今週末も、函館での騎乗を予定しています。函館記念のケイアイセナをはじめ、2歳の新馬戦など楽しみな馬がたくさんいます。引き続きのご声援をよろしくお願いします。