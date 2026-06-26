安斉かれん、蒸籠で作った本格ポッサム＆スンドゥブなど豪華手料理公開「クオリティ高すぎる」「お店のメニューみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】アーティストの安斉かれんが6月25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳浜崎あゆみ役モデル「お店のメニューみたい」塩麹で仕込んで蒸籠で作った本格ポッサム
安斉は「塩麹で仕込んで蒸籠でポッサムつくった」とつづり、食卓の写真を投稿。「蒸籠だと余分な油オサラバしてくれて嬉しい」「スンドゥブとやみつききゅうりと夏野菜の揚げ浸し」とこの日のメニューを紹介した。
蒸籠いっぱいに敷き詰められた厚切りの豚肉をはじめ、一緒に包んで食べるための白髪ネギやサンチュ、キムチ、さらに具だくさんのスンドゥブ、夏野菜の揚げ浸し、小鉢などがずらりと並ぶ豪華な食卓の様子を披露した。最後に「夏野菜最高〜〜」と記している。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎる」「お店のメニューみたいでびっくり」「本格的に作っててすごい」「ポッサムがツヤツヤで美味しそう」「栄養バランスもばっちり」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳浜崎あゆみ役モデル「お店のメニューみたい」塩麹で仕込んで蒸籠で作った本格ポッサム
◆安斉かれん、塩麹で仕込んだポッサム公開
安斉は「塩麹で仕込んで蒸籠でポッサムつくった」とつづり、食卓の写真を投稿。「蒸籠だと余分な油オサラバしてくれて嬉しい」「スンドゥブとやみつききゅうりと夏野菜の揚げ浸し」とこの日のメニューを紹介した。
◆安斉かれんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎる」「お店のメニューみたいでびっくり」「本格的に作っててすごい」「ポッサムがツヤツヤで美味しそう」「栄養バランスもばっちり」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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