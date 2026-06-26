「シャッフルアイランド5」COCO、結婚間近だった有名人恋人の浮気をネット記事で知る 衝撃エピソードにスタジオ驚き
【モデルプレス＝2026/06/26】ABEMAのオリジナル恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』（2024）に出演していたタレントのCOCOが24日、バラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）に出演。“最悪事件簿”を明かした。
【写真】「シャッフルアイランド」出演美女の美デコルテ輝く海辺ショット
実際に経験した“最悪事件簿”について、COCOが「結婚間近だった有名人の彼氏がネット記事で他の女性と歩いている写真を撮られていた」と話すとスタジオは衝撃に包まれた。「『結婚したい』みたいな感じで言われて『行動で示して』って言ったら婚姻届を持ってきて」というほどの真剣さだったためその人のことを信じていたが、ある日母から電話がかかってきて、記事が出ていることを知ったという。
記事を読んでいみると、記者に直撃された際に、当時の恋人は隣にいる女性は母だと答えていた。しかしその恋人の母に実際に会ったことがあるCOCOは「明らかにお母さんじゃない女性だった」と話し、別れたことを説明した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆COCO、浮気された経験告白
実際に経験した“最悪事件簿”について、COCOが「結婚間近だった有名人の彼氏がネット記事で他の女性と歩いている写真を撮られていた」と話すとスタジオは衝撃に包まれた。「『結婚したい』みたいな感じで言われて『行動で示して』って言ったら婚姻届を持ってきて」というほどの真剣さだったためその人のことを信じていたが、ある日母から電話がかかってきて、記事が出ていることを知ったという。
◆COCO「明らかにお母さんじゃない女性だった」
記事を読んでいみると、記者に直撃された際に、当時の恋人は隣にいる女性は母だと答えていた。しかしその恋人の母に実際に会ったことがあるCOCOは「明らかにお母さんじゃない女性だった」と話し、別れたことを説明した。（modelpress編集部）
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