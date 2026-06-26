1児の母・宮崎宣子、“おにぎり全残し”息子への手作り弁当公開「切ない」「全部顔違って可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/26】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し、話題となっている。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「全部顔違って可愛い」“おにぎり全残し”息子への手作り弁当
宮崎は「今日はおにぎり全残し」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。黄色い弁当箱に、海苔で可愛らしい表情を付けた小さなおにぎり、ほぐした鮭、金時豆の煮物、ハンバーグ、揚げ物、ミニウインナー、にんじんと肉のおかず、ブロッコリーなどが彩り良く詰められている。別容器にはカットしたぶどうも添えられている。
また、月曜日のスイカ、火曜日のパイナップルは食べてもらえなかった一方、水曜日と木曜日のぶどうは食べてくれたことを明かし、とりあえずぶどうが好きなこと、食べてくれることが判明したと息子の好みについて記している。
この投稿に、ファンからは「子どもの好みを細かく紐解く観察力がすごい」「お弁当探偵ですね」「こんなに美味しそうなのに全残しは切ない」「愛情たっぷり」「全部顔違って可愛い」「毎日お弁当作りお疲れ様です」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「全部顔違って可愛い」“おにぎり全残し”息子への手作り弁当
◆宮崎宣子「今日はおにぎり全残し」弁当公開
宮崎は「今日はおにぎり全残し」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。黄色い弁当箱に、海苔で可愛らしい表情を付けた小さなおにぎり、ほぐした鮭、金時豆の煮物、ハンバーグ、揚げ物、ミニウインナー、にんじんと肉のおかず、ブロッコリーなどが彩り良く詰められている。別容器にはカットしたぶどうも添えられている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「子どもの好みを細かく紐解く観察力がすごい」「お弁当探偵ですね」「こんなに美味しそうなのに全残しは切ない」「愛情たっぷり」「全部顔違って可愛い」「毎日お弁当作りお疲れ様です」といった反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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