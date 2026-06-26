新井恵理那、色鮮やかな七宝焼の手作りペンダント披露「配色が綺麗」「細かな作業も器用ですごい」
【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの新井恵理那が6月25日、自身のInstagramを更新。手作りのアクセサリーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】36歳美人アナ「配色が綺麗」七宝焼の手作りペンダント
新井は「七宝焼の新たなペンダントトップ、完成〜！」「焼きたては『え、この色！？』と毎回ちょっぴり不安になるのですが…冷めるにつれて少しずつ本来の色が現れてきて、『よかった〜！』とホッとします」とつづり、船が描かれた手作りのペンダントを披露。海の青、太陽のオレンジ、船の青と白の帆など美しい発色が際立つペンダントとなっている。
また「まだまだ試行錯誤の連続ですが、その分、一つひとつに愛着も。思うようにいかないところは、全部『味』で通してます。笑 夏らしくできましたー」とも記している。
この投稿には「夏らしくて素敵なペンダント」「配色が綺麗」「細かな作業も器用ですごい」「味わいが素敵です」「お茶目なコメントも可愛いです」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人アナ「配色が綺麗」七宝焼の手作りペンダント
◆新井恵理那、手作りペンダント公開
新井は「七宝焼の新たなペンダントトップ、完成〜！」「焼きたては『え、この色！？』と毎回ちょっぴり不安になるのですが…冷めるにつれて少しずつ本来の色が現れてきて、『よかった〜！』とホッとします」とつづり、船が描かれた手作りのペンダントを披露。海の青、太陽のオレンジ、船の青と白の帆など美しい発色が際立つペンダントとなっている。
◆新井恵理那の投稿に反響
この投稿には「夏らしくて素敵なペンダント」「配色が綺麗」「細かな作業も器用ですごい」「味わいが素敵です」「お茶目なコメントも可愛いです」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】