「今日好き」天宮芽唯、美デコルテ際立つノースリーブコーデの散歩ショット公開「夜なのに肌の透明感すごい」「天使みたい」
【モデルプレス＝2026/06/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた天宮芽唯が6月25日、自身のInstagramを更新。スラリとしたスタイルが際立つコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身19歳「夜なのに肌の透明感すごい」美デコルテ際立つコーデ
天宮は、夜中に撮影された、散歩をしているようなショットを投稿。黒のロングスカートに、白いシャギーニット素材のノースリーブを合わせたコーディネートで、色白の肌やスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「天使みたい」「夜なのに肌の透明感すごい」「さらに大人っぽくなって綺麗」「一緒に歩きたい」「彼女感すごすぎてドキドキする」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。天宮は、曽根凌輔と「ハロン編」にてカップル成立したが、2025年10月23日にそれぞれのSNSで破局を投稿している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳「夜なのに肌の透明感すごい」美デコルテ際立つコーデ
◆天宮芽唯、ノースリコーデ披露
天宮は、夜中に撮影された、散歩をしているようなショットを投稿。黒のロングスカートに、白いシャギーニット素材のノースリーブを合わせたコーディネートで、色白の肌やスタイルが際立っている。
◆天宮芽唯の投稿が話題
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「天使みたい」「夜なのに肌の透明感すごい」「さらに大人っぽくなって綺麗」「一緒に歩きたい」「彼女感すごすぎてドキドキする」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。天宮は、曽根凌輔と「ハロン編」にてカップル成立したが、2025年10月23日にそれぞれのSNSで破局を投稿している。（modelpress編集部）
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