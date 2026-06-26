サッカー日本代表・長友佑都選手「アモーレ」「ブラボー」に続く“語録”が話題 5大会連続出場W杯のスウェーデン戦でピッチに
【モデルプレス＝2026/06/26】「FIFAワールドカップ2026」（以下「W杯」）の1次リーグF組、日本代表対スウェーデン代表戦が26日（日本時間）に行われた。「ワールドカップ」に5大会連続で出場を果たした日本代表のディフェンダー（DF）長友佑都選手の試合後のインタビューに注目が集まっている。
【写真】W杯5大会連続出場の日本代表を見守ったかつてのチームメイト
同試合では、後半11分に日本がフォワード（FW）前田大然選手のゴールで先制するも、後半17分にスウェーデンのフォワードであるアンソニー・エランガ選手の鋭いシュートが突き刺さり、試合が振り出しに。その後もスウェーデンに押し込まれる苦しい展開が続く中で、後半20分、長友選手が今大会初めてピッチに立った。結果次第で決勝トーナメント初戦の対戦相手が変わるため、これ以上の失点は許されない状況で、長友選手は守備を固めるという大きなタスクを果たしつつ、最年長としてチーム全体を鼓舞。長友選手の活躍もあり、試合は1ー1の引き分けとなり、史上初となる3大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。
NHKの解説を務めた本田圭佑氏は、同学年でかつて共に日本代表として戦った長友選手の途中出場に「マジか」と驚きのリアクションを見せ、「たぶん佑都より俺の方が緊張してるかもしれないっすね」と心境を明かした。
長友選手は試合後のインタビューに応じ、「ワールドカップ、マンマミーア...マンマミーア。もう、４年間このために準備してきたから、マンマミーア」とコメント。長友選手といえば、2016年に現在の妻であるタレントの平愛梨との交際が報じられた際、報道陣の前で「僕のアモーレ（イタリア語で「愛する人」）ですね」と発言し、その年の流行語大賞トップ10に選ばれるほど話題となった。さらには、前回大会ドイツとスペインを破っての決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げた直後のインタビューで「ブラボー！」とイタリア語由来の感嘆詞で興奮を伝えたことが大きな話題に。そんな「アモーレ」「ブラボー！」に続き、今回イタリア語の感嘆詞で、驚きや感動を表現する際に用いる「マンマミーア」がトレンド入りを果たし、「ブラボーの次はマンマミーアか」「また名言出た」などと反響が上がっている。
第23回大会となる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会。史上初めてのアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国による共同開催となっている。また、今大会から出場チーム数が従来の32カ国から過去最多の48カ国へと拡大され、全104試合が北米の各都市で行われるなど、史上最大規模の大会として大きな盛り上がりを見せている。
長友選手は、2010年の南アフリカ大会で初選出されると、続くブラジル大会（2014）、ロシア大会（2018）、カタール大会（2022）にも出場。今大会も39歳にしてSAMURAI BLUEの26人に選ばれ、日本サッカー史上初となる5大会連続の出場を果たした。これは、今大会で男子サッカーワールドカップ最多連続出場記録を更新したリオネル・メッシ選手（アルゼンチン）、クリスティアーノ・ロナウド選手（ポルトガル）、ギジェルモ・オチョア選手（メキシコ）の3人に次ぐ記録である。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆長友佑都選手、スウェーデン戦途中出場
同試合では、後半11分に日本がフォワード（FW）前田大然選手のゴールで先制するも、後半17分にスウェーデンのフォワードであるアンソニー・エランガ選手の鋭いシュートが突き刺さり、試合が振り出しに。その後もスウェーデンに押し込まれる苦しい展開が続く中で、後半20分、長友選手が今大会初めてピッチに立った。結果次第で決勝トーナメント初戦の対戦相手が変わるため、これ以上の失点は許されない状況で、長友選手は守備を固めるという大きなタスクを果たしつつ、最年長としてチーム全体を鼓舞。長友選手の活躍もあり、試合は1ー1の引き分けとなり、史上初となる3大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。
◆長友佑都選手、5度目のワールドカップは「マンマミーア」
長友選手は試合後のインタビューに応じ、「ワールドカップ、マンマミーア...マンマミーア。もう、４年間このために準備してきたから、マンマミーア」とコメント。長友選手といえば、2016年に現在の妻であるタレントの平愛梨との交際が報じられた際、報道陣の前で「僕のアモーレ（イタリア語で「愛する人」）ですね」と発言し、その年の流行語大賞トップ10に選ばれるほど話題となった。さらには、前回大会ドイツとスペインを破っての決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げた直後のインタビューで「ブラボー！」とイタリア語由来の感嘆詞で興奮を伝えたことが大きな話題に。そんな「アモーレ」「ブラボー！」に続き、今回イタリア語の感嘆詞で、驚きや感動を表現する際に用いる「マンマミーア」がトレンド入りを果たし、「ブラボーの次はマンマミーアか」「また名言出た」などと反響が上がっている。
◆「FIFAワールドカップ2026」
第23回大会となる「FIFAワールドカップ2026」は、6月11日から7月19日にかけて開催されている男子サッカーの世界選手権大会。史上初めてのアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国による共同開催となっている。また、今大会から出場チーム数が従来の32カ国から過去最多の48カ国へと拡大され、全104試合が北米の各都市で行われるなど、史上最大規模の大会として大きな盛り上がりを見せている。
◆長友佑都選手、ワールドカップ5大会連続出場
長友選手は、2010年の南アフリカ大会で初選出されると、続くブラジル大会（2014）、ロシア大会（2018）、カタール大会（2022）にも出場。今大会も39歳にしてSAMURAI BLUEの26人に選ばれ、日本サッカー史上初となる5大会連続の出場を果たした。これは、今大会で男子サッカーワールドカップ最多連続出場記録を更新したリオネル・メッシ選手（アルゼンチン）、クリスティアーノ・ロナウド選手（ポルトガル）、ギジェルモ・オチョア選手（メキシコ）の3人に次ぐ記録である。（modelpress編集部）
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