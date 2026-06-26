第2子出産の西野未姫「娘がたくさん食べてくれる」鶏むねの青のり揚げなど久々手料理披露「どれも栄養満点で美味しそう」
【モデルプレス＝2026/06/26】元AKB48でタレントの西野未姫が6月25日、自身のInstagramを更新。手料理が並んだ食卓を披露し、話題になっている。
【写真】元AKB2児のママ「娘がたくさん食べてくれる」鶏むねの青のり揚げなど久々手料理
西野は「この前久しぶりにちゃんとご飯作りました 鶏むねの青のり揚げは娘がたくさん食べてくれる！」とつづり、白米の上にエノキや豚肉のトマト煮と思われるものとスクランブルエッグが乗ったオムライス風の料理や、鶏むね肉の青のり唐揚げ、カボチャとほうれん草のクリームスープが食卓に乗ったショットを公開。「3つあるのはばぁばの分」と続け、西野の母の分も含めた3人分が並んだ豪華な食卓となっている。
この投稿にファンからは「どれも栄養満点で美味しそう」「レシピ教えてほしい」「出産して間もないのに料理作ってて偉すぎる」「しっかり体を休めてくださいね」「体に優しそう」などといった反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB2児のママ「娘がたくさん食べてくれる」鶏むねの青のり揚げなど久々手料理
◆西野未姫、手料理ショット公開
西野は「この前久しぶりにちゃんとご飯作りました 鶏むねの青のり揚げは娘がたくさん食べてくれる！」とつづり、白米の上にエノキや豚肉のトマト煮と思われるものとスクランブルエッグが乗ったオムライス風の料理や、鶏むね肉の青のり唐揚げ、カボチャとほうれん草のクリームスープが食卓に乗ったショットを公開。「3つあるのはばぁばの分」と続け、西野の母の分も含めた3人分が並んだ豪華な食卓となっている。
◆西野未姫の投稿が話題
この投稿にファンからは「どれも栄養満点で美味しそう」「レシピ教えてほしい」「出産して間もないのに料理作ってて偉すぎる」「しっかり体を休めてくださいね」「体に優しそう」などといった反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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