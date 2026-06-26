「ＤｅＮＡ（雨天中止）巨人」（２６日、横浜スタジアム）

強い雨が降り、ＤｅＮＡ−巨人は雨天中止が発表。先発予定だったドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝がプロ入り初のスライド登板することが決まった。

この日の雨天中止を受けて、雨が降る横浜スタジアムではキャッチボールをするなどして調整。「雨の日はゼロじゃないですけど、あんまりないですね」とこれまでスライド登板の経験は少ないが、「初めてなので。明日いい形で入れたらいいなと思います」と自然体で２７日の登板を見据えた。

杉内投手チーフコーチは「いい経験になるんじゃないですか。誰もが通る道ですので」と背中を押す。台風の影響を受けて２７日も雨天の予報だが、竹丸は「雨が明日もかなり降る予報ですけど。まあ、やんでくれたら一番ベストかなとは思います」と意気込んだ。

また１軍は試合のなかった２５日を挟んで“３連休”状態。２軍も３試合続けて雨天中止となっており、杉内投手チーフコーチは「１軍も２軍も試合が中止になっちゃうと、先発の方が混み合うというか、投げさせる投手は１軍優先になっちゃうので、先発の方が１、２軍含めて大変」と嘆いた。