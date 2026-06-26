2030年代前半に移転を目指す、中日ドラゴンズの2軍拠点について、名古屋市が誘致に向け準備を進めていることがわかりました。

【写真を見る】中日ドラゴンズの2軍拠点 名古屋市も誘致に向けて準備 移転先の自治体は来年5月頃に決定

ドラゴンズの2軍拠点は、名古屋市中川区にある「ナゴヤ球場」の老朽化のため、2030年代前半に移転する予定です。

5月27日から球団などが、移転先となる自治体からの公募を始め、条件はバンテリンドームナゴヤから車でおおむね1時間以内、公共交通機関で無理なくアクセスできること、敷地の面積は7万から8万平方メートルと、ナゴヤ球場の2倍の広さなどがあげられています。

30超の自治体が誘致を検討（5月時点）

5月時点で、30を超える自治体が誘致を検討していましたが26日、名古屋市が応募する意向を明らかにしました。

（名古屋市 広沢一郎市長）

「本市としては、ぜひ公募に手を挙げて行きたいと考えており、現在、公募条件等を精査しつつ、応募に向けた準備を進めている」

詳しい場所などは明らかにされていませんが、市は、調整が終わり次第、応募する考えだということです。

移転先の自治体は、来年5月ごろに決まる予定です。