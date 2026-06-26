「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５の２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。スウェーデンで“温存”したＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が、満を持して先発に名を連ねることが予想される。

対ブラジルの鍵は、左サイドのＦＷビニシウス（レアルマドリード）封じだろう。１次リーグで３試合連続得点を含む４ゴールを決めているエースを止めない限り、日本に勝機はない。過去２年は度重なる負傷に苦しみながら、Ｗ杯に向けて国内合宿から順調にコンディションを上げてきた冨安は、先発出場した１次リーグ第２戦のチュニジア戦で、対人守備、空中戦、カバーリング、シュートストップなどで圧巻のパフォーマンスを披露し無失点に貢献。森保監督が絶大な信頼を寄せる男がブラジルの絶好調男を止める。

他のポジションも間違いなく、現状のベストメンバーを注ぐ。ワントップはエースの上田綺世（フェイエノールト）。両シャドーは、前線からの献身的な守備が光る前田大然（セルティック）が左、伊東純也（ゲンク）を右と予想する。久保建英（レアル・ソシエダード）が間に合えばベストだが、全体練習に合流しておらず間に合わないとみた。

ダブルボランチは鎌田大地（クリスタルパレス）と、冨安同様に温存した佐野海舟（マインツ）が固い。両ウイングバックも左の中村敬斗（スタッド・ランス）、右の堂安律（Ｗフランクフルト）で変わらないだろう。 ３バックは左から伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）、谷口彰悟（シントトロイデン）、冨安の３人。スウェーデン戦で途中交代した板倉滉（アヤックス）は「大丈夫」と話していたが、決勝までを見据え無理はさせないのではないか。最後は絶対的守護神の鈴木彩艶（パルマ）が、日本の壁として立ちはだかってくれるはずだ。