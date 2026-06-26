27日（土）にかけて、台風7号・8号の「ダブル台風」が日本列島を直撃するでしょう。すでに梅雨前線の影響で大雨となっているところもあり、さらなる大雨に厳重な警戒が必要です。

【CGで見る】台風7号と8号の進路図 27日(土)夜までの雨の予想

ダブル台風が北上 東日本に上陸の可能性も

台風7号・8号は27日（土）にかけて北上し、日本列島にかなり接近するでしょう。これらの台風は東日本に上陸する可能性もあります。先に近づくのは台風8号で、27日（土）の朝には、関東に大雨をもたらすでしょう。午後は台風7号が近づいてきて、東海や関東で再び大雨になる見込みです。夜になると、台風に伴う雨雲は次第に離れていくでしょう。

予想雨量（あす夕方まで/多いところ）

東海 ：350ミリ

関東甲信・近畿：200ミリ

四国 ：180ミリ

九州南部 ：120ミリ

これまでの大雨で、すでに地盤の緩んでいるところや、増水している河川があります。引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重に警戒してください。

台風から離れた北日本も傘の出番

27日（土）は、全国的に曇りや雨となりそうです。北日本では、台風とは別の前線や低気圧の影響で、午前中を中心に雨となるでしょう。

雨は降っても気温は高め 真夏日になるところも

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：24℃ 釧路：21℃

青森 ：26℃ 盛岡：29℃

仙台 ：30℃ 新潟：27℃

長野 ：28℃ 金沢：27℃

名古屋：28℃ 東京：25℃

大阪 ：27℃ 岡山：26℃

広島 ：28℃ 松江：24℃

高知 ：30℃ 福岡：25℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

雨が降っても気温は高く、かなり蒸し暑くなりそうです。風通しの良い服装でお過ごしください。

西・東日本は梅雨らしい天気が続く

この先も、西・東日本は曇りや雨の日が多く、梅雨らしい天気が続くでしょう。沖縄では来週後半から晴れの日が多くなり、梅雨明けの発表があるかもしれません。