実年齢より若く見える「40歳以上の女性芸能人」ランキング！ 2位は「石田ゆり子」、では1位は？
NMN点滴などのエイジングケア・予防医療を行う新宿駅三丁目クリニックは、エイジングケアに興味・関心のある40代以上の男女308人を対象に「実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。
年齢を重ねても変わらない透明感や、自然な若々しさに触れた回答が多く見られました。無理に若く見せるのではなく、自然体で健康的な印象を維持している点が評価されているようです。
1位は、俳優の綾瀬はるかさんでした。
透明感のある肌や自然な笑顔に加え、明るく親しみやすい雰囲気を長年維持している点に多くの支持が集まりました。年齢を感じさせない肌の美しさや、長年変わらない若々しい雰囲気が高く評価されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：石田ゆり子
2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。
年齢を重ねても変わらない透明感や、自然な若々しさに触れた回答が多く見られました。無理に若く見せるのではなく、自然体で健康的な印象を維持している点が評価されているようです。
1位：綾瀬はるか
1位は、俳優の綾瀬はるかさんでした。
透明感のある肌や自然な笑顔に加え、明るく親しみやすい雰囲気を長年維持している点に多くの支持が集まりました。年齢を感じさせない肌の美しさや、長年変わらない若々しい雰囲気が高く評価されています。
(文:All About ニュース編集部)