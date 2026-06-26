台風7号と台風8号が接近しています。

三重県では、梅雨前線の影響ですでに雨の量が多くなっている所があり、土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。

台風7号は27日昼すぎから夕方にかけて三重県へ最も接近する見込みです。また、台風8号は27日午前に東日本の太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。

台風の北上に伴い暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込み大気の状態が非常に不安定となるため県内では、27日にかけ雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。

今後予想される1時間降水量は、多い所で北中部40ミリ、南部50ミリ。27日夕方までの24時間に降る雨の量は、多い所で北中部120ミリ、南部200ミリの見込みです。

県内では、24日から梅雨前線の影響で雨が長時間降り続いていて地盤の緩んでいる所があり、今後の台風の進路や梅雨前線の活動の程度によっては、広い範囲で警報級の大雨になるおそれがあります。

また27日、南部の海上では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高まり、大しけとなる見込みです。

津地方気象台ではうねりを伴う高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、強風に注意・警戒するよう呼びかけています。