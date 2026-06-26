かわいすぎてコレクションしたくなる◎ 2026年6月発売「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
「プー（レインコート）」
「プー（パイロットハット）」
「プー（パジャマ）」
「プー（王様）」
「プー（花束）」
「プー（リボン）」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
様々な衣装をまとったプーさんが可愛すぎる様々なシチュエーションやかわいい衣装に身を包んだ、くまのプーさんのフィギュアマスコットが登場です。レインコートやパジャマ姿をはじめ、パイロットハットや王様の格好をしたプーさんなど、どれが当たっても嬉しいユニークなデザインが揃っています。花束やリボンを持った愛らしいポーズも見どころで、コレクションしたくなること間違いなしの仕上がりです。お気に入りの場所に飾ったり、バッグに付けたりして一緒にお出かけを楽しめます。
詳細情報▼商品名
くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
「プー（レインコート）」
「プー（パイロットハット）」
「プー（パジャマ）」
「プー（王様）」
「プー（花束）」
「プー（リボン）」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)