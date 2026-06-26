単機容量最大、天台揚水発電所がフル稼働―中国

設備総容量170万キロワットの天台抽水蓄能電站（站天台揚水エネルギー貯蔵発電所）が6月25日午後11時59分にフル稼働を開始しました。この施設は、第15次5カ年計画期間中（2026 -2030年）に、中国国内で初めてフル稼働を開始した揚水発電所です。

天台揚水エネルギー貯蔵発電所は浙江省台州市内の天台県坦頭鎮泳渓郷にある、国の第14次5カ年計画の重点実施プロジェクトです。2022年5月に発電所の主体工事に本格着工し、2025年12月には初のユニットの送電を開始しました。同発電所には、単機容量は中国の揚水発電ユニットとして最大の42万5000キロワットの可逆式水車発電ユニットが4基設置されています。

天台揚水エネルギー貯蔵発電所はフル稼働に伴い、浙江省の電力網の需給調整と周波数調整、調相、蓄電、事故などによる緊急時の予備電力の確保などを主に担い、毎年約17億キロワット時の電力量を提供し、約160万人の生活電力需要を満たすことができます。また、毎年約52万トンの標準炭を節約し、二酸化炭素排出を約104万トン削減する効果をもたらします。この施設は浙江省の電力網の調節能力と緊急供給保証能力を強め、地域の電力網の安全かつ安定した運営を保障し、新エネルギーの高効率消費を促進し、エネルギー構造のグリーン低炭素へのモデルチェンジを推進する上での重要な意味を持ちます。天台揚水エネルギー貯蔵発電所はこれらにより、浙江省が新型電力システムを構築し、エネルギー安全を保障するための支援施設としての重要な役割を担います。（提供/CGTN Japanese）