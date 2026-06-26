サッカーワールドカップ日本代表がきょう、決勝トーナメント進出をかけてスウェーデンとのグループリーグ最終戦に臨みました。

【写真を見る】朝から熱狂！サッカーW杯日本代表が3大会連続の決勝T進出 スポーツバーでの応援も盛り上がる！途中離脱する人、途中参戦する人…サポーターも選手交代!?（山形）

３大会連続のグループリーグ突破を後押ししようと、山形県内でも朝から熱い声援が送られました。

午前７時半ごろのかみのやま温泉駅です。

高校生（上山明新館サッカー部）「めっちゃ気になっています。学校休んでいいくらい。みんなで見たいぐらい。集まってみたい」

高校生「見たい気もしますし勝って欲しい気持ちもあるんですけれど、きょうは文化祭なのでそっちを楽しもうかなと」

■仕事は休んできた！サポーターが集結して試合を見守る！

高校生が朝の試合の行方を気にしながら学校へ向かう中、市内のスポーツバーでは。

サポーター「有休を半日使ってきました」

サポーター「果物農家です。たまたま雨になったので（仕事が）休みになりました。良いタイミングで雨が降ってくれたなと」

計画的に、そして運も味方に大人たちが一丸となって日本代表にエールを送ります。

藤井響樹アナウンサー「試合がはじまりました。訪れた人達もイケイケどんどんのテンションで応援します」

「うわーー！！惜しい！！」

前半は互いに無得点で試合を折り返します。

■もう仕事に行かなければ…アディショナルタイムは？

するとここで…。

サポーター「今から出勤です。９時半くらいまでに（会社に）行きたいので」

Ｑアディショナルタイムはないですか？

サポーター「そうですね…厳しいです」

１人少ない状態で後半を迎えるかと思いきや…？

サポーター「（子どもの）保育園の送り迎えの後に来ました。元々行こうと思ってました。後半から」

■サポーターの選手交代後、試合に歓喜の瞬間が！

選手交代を終え声援を送るサポーター達に歓喜の瞬間が訪れたのは後半１１分でした。

堂安律からのパスに抜け出した前田大然が右足を振り抜きシュート。日本に待望の先制点が入ります。

しかし、スウェーデンも後半１７分にシュートが決まり日本は同点に追いつかれます。

サポーター達が試合を固唾を飲んで見守る中。

「試合終了。１－１で引き分けとなりました。しかしこれで日本代表の決勝トーナメント進出が決まりました。」

■日本代表決勝Ｔ進出！サポーターも店主も一安心

惜しくも勝利とはなりませんでしたが、日本代表は３大会連続で決勝トーナメント進出を決め、サポーターも一安心の様子でした。

訪れた人は「勝てなくて残念ですけれども決勝トーナメントには進出できるので次も頑張ってもらいたい。（ブラジル戦は）夜中の時間帯になるが勿論起きてみたいと思っているので、是非勝ってトーナメントの次の所へ進出してもらいたい」

バー＆イベントスペースtempo 佐竹泰知さん「ワールドカップという特別な大会でもあるので（人が）来なくても（店を）開けるつもりだったがきょうは来ていただいたので本当に良かったです。（ブラジル戦は）仕事はないと思うので興味ある人はぜひ来ていただいて皆で盛り上がれればと思う」

日本代表は次戦、今月３０日にブラジルと対戦します。