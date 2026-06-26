「びっくりしたよ」ブラジル人記者も驚いた長友投入。森保采配をどう評価？１勝２分は期待通り？GSの日本代表MVPは田中碧【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３戦］日本 １−１ スウェーデン／6月26日／ダラス・スタジアム
「（日本対スウェーデンのスコアは）３−３かな。スウェーデンの特徴はフォワードコンビ（アレクサンデル・イサクとヴィクトル・ヨケレス）で、日本も攻撃サッカーができるので、オープンな試合展開になれば、たくさんのゴールが生まれると思う。
ただ、チュニジアはもう敗退が決まったので、引き分けならスウェーデンと日本の両方が決勝トーナメントに進める可能性がある。後半に０−０や１−１のようなスコアなら、両チームとも無理をしない状況になるかもしれない」
ブラジル人記者のチアゴ・ボンテンポ氏は、日本がチュニジアに大勝した直後にそう予測を立てていた。
結果は、56分に前田大然が先制点を奪うも、直後の62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１でドロー。３−３の予想は当たらなかったとはいえ、ともに引き分けでも突破という状況下で「負けなければOK」という意識が垣間見え、予想は半分的中した。
スウェーデン戦後、日本サッカーを熟知し、鋭い考察に定評のあるボンテンポ記者に、改めて話を訊いた。
「先制点までは、全てがモリヤス（森保一監督）の予定通りだったね。その時、F組のもう１カードでチュニジアが１点を返したことで、日本が１−０、オランダが２−１という状況だった。日本がもう１点決めて２−０で、オランダが２−１のまま終わっていたら、日本が１位でグループを終えていた。
でもその直後にスウェーデンが同点に追いつき、オランダも３点目を決めた。その時から多分、モリヤスは『じゃあ１位は無理だな』と思って、途中で戦術が変わった。交代のほとんどは選手を休ませるためだったね。例えばドウアン（堂安律）とウエダ（上田綺世）が下がって、その後はナガトモ（長友佑都）とワタナベ（渡辺剛）を入れ、勝つためというよりは１−１を守るためだと感じた。
その時間帯からはスウェーデンの方が流れが良くて、たくさんチャンスを作られたけど、ザイオン（鈴木彩艶）のおかげで日本は１−１を守り切ったね。だから最後はちょっと良くない印象が残ったけど、多分モリヤスはその１−１いうスコアを狙っていた。だからそんなに悪くないなと思っている。でもやっぱり、ブラジルと対戦するのは大変だ（笑）」
75分に行なった長友の投入は、大きな話題になった。ボンテンポ記者も驚いたという。39歳の鉄人は、国内組で臨んだE-1選手権と親善試合を除けば、前回のカタールW杯以来の代表戦出場となった。
「びっくりしたよ。ナガトモは出場しないと思っていた。もう勝利が確定的な試合、例えば４−０のチュニジア戦の最後５分ぐらいで出場するかもしれないと思っていたけど、今日のような試合に彼が出るのはちょっとびっくりしたね。
ナカムラ（中村敬斗）を休ませるためだったと思う。プレーはそんなに悪くなかった。チームが１−１を守り切ることに、貢献できたね。攻撃面というよりは守備面で、１−１をキープするといったような役割だった」
森保ジャパンは初戦でオランダと２−２で引き分け、続くチュニジア戦は４−０で大勝、そして今回スウェーデンと１−１でドロー。１勝２分という成績は、ある程度期待通りと捉えていいのだろうか。
「大体は予想通りだね。最初から、F組でオランダが１番強いチーム、次は日本、そしてスウェーデンとチュニジアはちょっと下という立ち位置だった。日本の１試合目と２試合目はとても良かった。今日の３試合目は、内容と結果はちょっといまいちで、勝てる試合だったね。
日本の方が良いチームだけど...試合の状況でモリヤスが戦術を変えて、引き分けでもいいかなと。まあ日本が２−１で勝っても変わらず、同じく２位通過だった。大体は予想通り。特にオランダ戦とチュニジア戦がとても良かったね」
グループステージ３試合を通してのMVPには、２戦目と３戦目にボランチでフル出場した田中碧を挙げた。
「タナカがとても良かったね。それにナカムラもとても良い活躍ができた。１人を選ぶならタナカかな。後で自分のノートを全てチェックして確認するけど、タナカだと思う。ボランチはサノ（佐野海舟）とカマダ（鎌田大地）のコンビが１番手だけど、タナカは２試合に出て、スタメン以上のレベルで大活躍できた。今の日本代表のボランチは１番タレントが多いポジションだ」
本職のボランチは鎌田、佐野、田中のみ。ただでさえ枚数不足を指摘する声があるなか、初戦の直前にキャプテン遠藤航の離脱し、さらに少なくなったものの、森保一監督はここまで上手くやり繰りしている。
決勝トーナメントに入って試合間隔が短くなり、よりタフな戦いとなっていくが、圧倒的な組織力を武器に、まずは個の力に長けた王国ブラジルを上回れるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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「（日本対スウェーデンのスコアは）３−３かな。スウェーデンの特徴はフォワードコンビ（アレクサンデル・イサクとヴィクトル・ヨケレス）で、日本も攻撃サッカーができるので、オープンな試合展開になれば、たくさんのゴールが生まれると思う。
ただ、チュニジアはもう敗退が決まったので、引き分けならスウェーデンと日本の両方が決勝トーナメントに進める可能性がある。後半に０−０や１−１のようなスコアなら、両チームとも無理をしない状況になるかもしれない」
結果は、56分に前田大然が先制点を奪うも、直後の62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１でドロー。３−３の予想は当たらなかったとはいえ、ともに引き分けでも突破という状況下で「負けなければOK」という意識が垣間見え、予想は半分的中した。
スウェーデン戦後、日本サッカーを熟知し、鋭い考察に定評のあるボンテンポ記者に、改めて話を訊いた。
「先制点までは、全てがモリヤス（森保一監督）の予定通りだったね。その時、F組のもう１カードでチュニジアが１点を返したことで、日本が１−０、オランダが２−１という状況だった。日本がもう１点決めて２−０で、オランダが２−１のまま終わっていたら、日本が１位でグループを終えていた。
でもその直後にスウェーデンが同点に追いつき、オランダも３点目を決めた。その時から多分、モリヤスは『じゃあ１位は無理だな』と思って、途中で戦術が変わった。交代のほとんどは選手を休ませるためだったね。例えばドウアン（堂安律）とウエダ（上田綺世）が下がって、その後はナガトモ（長友佑都）とワタナベ（渡辺剛）を入れ、勝つためというよりは１−１を守るためだと感じた。
その時間帯からはスウェーデンの方が流れが良くて、たくさんチャンスを作られたけど、ザイオン（鈴木彩艶）のおかげで日本は１−１を守り切ったね。だから最後はちょっと良くない印象が残ったけど、多分モリヤスはその１−１いうスコアを狙っていた。だからそんなに悪くないなと思っている。でもやっぱり、ブラジルと対戦するのは大変だ（笑）」
75分に行なった長友の投入は、大きな話題になった。ボンテンポ記者も驚いたという。39歳の鉄人は、国内組で臨んだE-1選手権と親善試合を除けば、前回のカタールW杯以来の代表戦出場となった。
「びっくりしたよ。ナガトモは出場しないと思っていた。もう勝利が確定的な試合、例えば４−０のチュニジア戦の最後５分ぐらいで出場するかもしれないと思っていたけど、今日のような試合に彼が出るのはちょっとびっくりしたね。
ナカムラ（中村敬斗）を休ませるためだったと思う。プレーはそんなに悪くなかった。チームが１−１を守り切ることに、貢献できたね。攻撃面というよりは守備面で、１−１をキープするといったような役割だった」
森保ジャパンは初戦でオランダと２−２で引き分け、続くチュニジア戦は４−０で大勝、そして今回スウェーデンと１−１でドロー。１勝２分という成績は、ある程度期待通りと捉えていいのだろうか。
「大体は予想通りだね。最初から、F組でオランダが１番強いチーム、次は日本、そしてスウェーデンとチュニジアはちょっと下という立ち位置だった。日本の１試合目と２試合目はとても良かった。今日の３試合目は、内容と結果はちょっといまいちで、勝てる試合だったね。
日本の方が良いチームだけど...試合の状況でモリヤスが戦術を変えて、引き分けでもいいかなと。まあ日本が２−１で勝っても変わらず、同じく２位通過だった。大体は予想通り。特にオランダ戦とチュニジア戦がとても良かったね」
グループステージ３試合を通してのMVPには、２戦目と３戦目にボランチでフル出場した田中碧を挙げた。
「タナカがとても良かったね。それにナカムラもとても良い活躍ができた。１人を選ぶならタナカかな。後で自分のノートを全てチェックして確認するけど、タナカだと思う。ボランチはサノ（佐野海舟）とカマダ（鎌田大地）のコンビが１番手だけど、タナカは２試合に出て、スタメン以上のレベルで大活躍できた。今の日本代表のボランチは１番タレントが多いポジションだ」
本職のボランチは鎌田、佐野、田中のみ。ただでさえ枚数不足を指摘する声があるなか、初戦の直前にキャプテン遠藤航の離脱し、さらに少なくなったものの、森保一監督はここまで上手くやり繰りしている。
決勝トーナメントに入って試合間隔が短くなり、よりタフな戦いとなっていくが、圧倒的な組織力を武器に、まずは個の力に長けた王国ブラジルを上回れるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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