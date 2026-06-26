「ままままじで！」「え？サプライズすぎん？」神戸のビッグ補強にファン驚愕！実績抜群のストライカーが超電撃加入
まさに電撃加入だ。
直近のJ１百年構想リーグを制したヴィッセル神戸が６月26日、アンデルソン・ロペスがシンガポールのライオン・シティ・セーラーズFCより完全移籍で加入すると発表した。
1993年９月生まれ、32歳のブラジル人ストライカーは、Jリーグでの実績が十分。サンフレッチェ広島、北海道コンサドーレ札幌、横浜F・マリノスでプレーし、横浜FM時代の2023年と24年にJ１得点王に輝いた。
昨夏のマリノス退団以来、１年ぶりにJリーグに復帰するA・ロペスは「伝統ある素晴らしいクラブからお声がけいただき、心から感謝しています。私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇りに思います。目標達成に向けて、これまで通り全力を尽くします。Vamos, Vissel Kobe!」とコメントした。
この発表は当然、話題沸騰だ。神戸公式Xの投稿に「ままままじで！」「え？サプライズすぎん？」「声出た！えっぐ！」「アジア狙ってるな」といった大興奮のコメントが殺到している。
2023年に同じく22ゴールを挙げ、共に得点王を受賞した大迫勇也、武藤嘉紀らとタッグを組み、超強力攻撃陣を形成する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
直近のJ１百年構想リーグを制したヴィッセル神戸が６月26日、アンデルソン・ロペスがシンガポールのライオン・シティ・セーラーズFCより完全移籍で加入すると発表した。
1993年９月生まれ、32歳のブラジル人ストライカーは、Jリーグでの実績が十分。サンフレッチェ広島、北海道コンサドーレ札幌、横浜F・マリノスでプレーし、横浜FM時代の2023年と24年にJ１得点王に輝いた。
この発表は当然、話題沸騰だ。神戸公式Xの投稿に「ままままじで！」「え？サプライズすぎん？」「声出た！えっぐ！」「アジア狙ってるな」といった大興奮のコメントが殺到している。
2023年に同じく22ゴールを挙げ、共に得点王を受賞した大迫勇也、武藤嘉紀らとタッグを組み、超強力攻撃陣を形成する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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