■インターネット環境のリスク多様化で現行法の見直しへ

SNSやオンラインゲームの普及に伴い、若者を取り巻くインターネット環境のリスクは多様化しています。これを受け、こども家庭庁は現行の「青少年インターネット環境整備法」の見直しやSNS規制のあり方などについて、専門家らで構成するワーキンググループを立ち上げ、議論を続けてきました。

26日、こども家庭庁がワーキンググループに示した中間整理報告書の骨子案では、事業者に対する新たな義務や、実効性のある年齢確認の方法が盛り込まれました。

■「自己申告」ではなくマイナンバーカードの活用も視野に議論

骨子案には、SNS事業者に対し、自ら提供するサービスのリスク評価を行い、その評価に応じて使用適正年齢を決めた理由や有害情報への対応を実施したり、それらを公表したりすることを求め、公表しないなどの違反があった場合は何らかの罰則を検討することなどが盛り込まれました。また、年齢確認の方法について、自己申告ではなく、マイナンバーカードの活用も含めて議論する必要性があることなどが明記されました。

委員からは、「年齢確認を行うにはマイナンバーを含めた国の関与が必要になる」としたうえで、官民連携のスキームを強化すべきという意見があがりました。

■一律の年齢制限には慎重な声も

一方、オーストラリアやイギリス、フランスなどでは、SNSを使う年齢を法律で制限していますが、SNS空間が居場所になっているこどももいるとして、一部の委員からは慎重な意見も出されました。

こども家庭庁は、来月30日に中間取りまとめを行う予定です。今年中に具体的な制度設計を固め、来年の通常国会での「青少年インターネット環境整備法」の改正案の提出を目指すとしています。