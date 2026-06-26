元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。同日（現地時間25日）に米ダラスで行われたFIFAワールドカップ（W杯）日本−スウェーデン試合会場での遭遇ショットを披露した。

「日本vsスウェーデンピッチ解説！」とNHK中継でピッチ解説を務めたと書き出すと、「ハーフタイムに『陵平さーん！！』と大きな声。振り向くとなんとBE:FIRSTサッカー好きメンバー3人が」と回顧。スタジアム内での自身とBE:FIRSTのJUNON、SOTA、RYUHEIの4ショットをアップした。

また1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本代表については「次はブラジル戦 今の日本ならやってくれるはずだ！！バモス日本」とエールを送った。

林氏の投稿に、フォロワーからは「BE:FIRSTがアメリカにいる？！大好きを観にいけてよかったね！お写真ありがとうございます」「わー！行ってたんだ 3人」「まさかな、、とは思ったけれど、そのまさかの3人です。観戦出来て良かったです」「ぎゃー お3人生観戦出来て良かったね」といった反響が寄せられている。